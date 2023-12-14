Merit Otellerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü etkinliklerden olan Merit Spor Oyunları çerçevesindeki futbol turnuvası tamamlandı.Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun Lapta Stadı’nda karşılaştığı 1. Merit Futbol Turnuvası’ndaki son maçlar 300 civarında öğrencinin önünde oynandı.Tek devreli lig usülü yapılan turnuvada üçüncü hafta maçlarının ardından takımlara kupaları, futbolculara da başarı madalyaları düzenlenen törenle verildi.Takımlara kupalarını Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve Lapta Spor Kulubü Başkanı Mehmet Soyer verirken, futbolculara madalyalarını da okul yöneticileri takdim etti.Merit Spor Oyunları çerçevesinde Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun katılımıyla Cumhuriyet koşusu ve futbol turnuvası tamamlanmış olurken, okullar ikinci dönemde basketbol ve satranç turnuvasında bir araya gelecek.