Birer can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta 7bin 292 test yapıldı, 100'ü yerel 118 vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 119 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta yapılan 67 bin 331 testle 995 yeni vaka belirlendi, 76 yaşında 1 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 1 kişi havayolu ile gelirken temaslı olan 17 kişi pozitife döndü.

Vakalardan 16'sı Lefkoşa, 56'sı Girne, 20'si Gazimağusa, 7'si Güzelyurt, 1'i İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-3, Yenikent-2, K.Kaymaklı-5, Göçmenköy-1,Dereboyu-1,Gönyeli-1, Hamitköy-1,Dumlupınar-1,Ortaköy-1.

Girne: Girne Merkez- 21, Çatalköy-4 ,Alsancak-18, Esentepe-4, Karaoğlanoğlu-3, Aşağı Girne-1, Ozanköy-1,Lapta-4 .

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-4, Maraş-4,Tuzla-1,Sakarya-4 ,Tirmen-1,Çatalköy-1,Yeniboğaziçi-3, Baykal-1,Pile-1.

İskele: Kaplıca-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez- 2, Aydınköy-1, Serhatköy-3 ,Yukarı Bostancı-1.

Kalbi durdu, hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastası 53 yaşındaki bir kadının önceki gece hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, gece evinden Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne ambulansla kalbi durmuş olarak getirilen Ş.B’ye ilk müdahale yapıldı ve Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Acil Durum Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamadı.

KKTC’de Covid-19’dan dolayı meydana gelen can kaybı 37’ye yükseldi.



Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta yapılan 67 bin 331 testle 995 yeni vaka belirlendi, 76 yaşında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 391'e,

Toplam vaka sayısı ise 93 bin 247'e yükseldi.