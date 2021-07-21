Maraş açılımına tepki: Kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu söyledi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısını yineledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar AB ve Güney Kıbrıs’ı hareketlendirdi.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine mektup göndereceği açıklandı.
Borrell Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında bir açıklama yayınladı.
Borrell, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu söyledi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısını yineledi.
Borrell, Maraş'la ilgili Erdoğan ve Tatar tarafından yapılan açıklamalardan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.
Avrupa Birliği olarak Birleşmiş Milletler'in 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararları da dahil olmak üzere uluslararası kararlara saygı gösterilmesini isteyen Borrell, "Maraş'ta süreç BM Güvenlik Konseyi Kararları tarafından yönlendirilmeye muhtaçtır. Maraş ile ilgili olarak bu kararlara uygun olmayan hiçbir işlem yapılmamalıdır. AB, Maraş'taki durumdan Türkiye Hükümeti'ni sorumlu tutmaya devam ediyor. AB, yarın BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda yapacağı kapalı istişareyi yakından takip edecek ve bundan sonraki adımlarına buna göre karar verecektir" diye konuştu
Borrell açıklamasını şöyle sürdürdü:
AB, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlerden ve adada gerilimi artırabilecek ayrıca Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapsamlı bir şekilde çözülmesine ilişkin müzakerelere geri dönüşü tehlikeye atabilecek yeni provokasyonlardan kaçınma gereğinin altını bir kez daha çiziyor.
AB, misyonun devriye gezebilmesi ve yetkilendirdiği faaliyetlerini yerine getirebilmesi için UNFICYP'nin Maraş bölgesinde uygulanan hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor.
AB, Kıbrıs sorununun, ilgili BMGK Kararları uyarınca ve AB'nin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda, siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürmektedir.
Maraş açılımına tepki: Kabul edilemez
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, , Maraş açılımına tepki gösterdi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmek için tek taraflı kararların kabul edilemez olduğunu söyledi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısını yineledi.
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YORUMLAR
Olcay Akdeniz - 8 saat Önce
We are offering a way forward while the EU and the south are always delaying a solution.
Turkish power - 5 saat Önce
Oldu canım siz ne isterseniz onu yapalım ne oldu ab sınırlarını TC yi dışlayıp kıbrıs gürcistan ukrayna beyaz rusyaya çöküp çizme karadeniz doğu akdeniz irak suriye libyaya çökme planlarınız elinizde mi kaldı sizin 5 kuruş etmeyen ülkeleri bir gecede niye ab ye aldiginizi biliyoruz afganistanda sahel operasyonlarında 3 'ün 1 ini aldınız polonya macaristan vb nin burnundan getirdiniz adamlar ab fonları olmasa abden çıkacaklar 5li çete neyi istemezse işine gelmezse veto eder sen bm dersin arkadaş adamlar güçle parayla cuntalarla tüm dünyayı kendi çıkarlarına gore dizayn ediyor gelmişsin ab bm de adaletten eşitlikten medeniyetten geçilmiyor gibi adam kandırmaya çalışıyorsunuz 3 kuruşluk tarih okuyun tarih
Turkish power - 5 saat Önce
Ona buna korkup ananı bacını karını kızını peşkeş cekmekse hayır olmaz olsun böyle hayir
Turkish power - 5 saat Önce
Vay arkadaş aradan 100 yıl geçti arab kurt teali cemiyetleri çorbacı palikarya tasnakci yalanları abd mandacilari ingiliz muhipleri hala iş basında bir soyunuz tükenmedi gitti arkadas
Güvenlik Konseyi Kararı olan , Maraş açılımı ve ben yaparım olur mentalitesi ile hareket eden yöneticilerimizle Dünyayı karşımıza almakla bir yerlere varamayız, BM Güvenlik Konseyi ve 5 Daimi Üyenin almış olduğu Maraş’ın askeriyeden BM ye devri kararı halen geçerlidir, Maraş için Türkiye’nin almış olduğu tek taraflı açılıml kararı Türkiye ve KKTC için hiç de Hayırlı değildir.