13 milyon borç var

Suna ERDEN

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bayramın ilk gününde hemşire, doktor ve ilaç bulamayan kanser hastalarının tepkisi üzerine, yaşanan sıkıntıları Diyalog’a aktardı. Hemşirelerin 4 aydan beri ek mesailerini alamadığını belirten Üstel, bu yüzden eyleme başlattıklarını söyledi. Üstel, dün yapılan toplantıda ilgili sendikadan pazartesine kadar süre istediklerini ve eylemin sonlandırıldığını aktardı.

Hastanede ilaç sıkıntısı olduğunu doğrulayan Üstel, bakanlığın 13 milyon TL ilaç borcu olduğunu, bunun ödenmesi için Maliye Bakanı ve Başbakan’dan destek istediğini, buna karşın sorunun hala çözülmediğini belirtti. Üstel “İlaç sıkıntısını ortadan kaldırmak için pazartesi günü Başbakan’la yeniden görüşeceğim” derken, toplumun yüzde 50’sinin aşılandığını söyledi ve tüm vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.

İlaç sıkıntısı var

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Üstel, bir süredir Onkoloji Hastanesi’ne yeterli ilaç alamadıklarını ifade etti. Bakan Üstel, şunları söyledi:

Onkoloji Hastanede bir süredir ilaç yok. Sadece acil ilaçları getiriyoruz. Bir aydır Maliye Bakanlığı ile mücadele veriyoruz. İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaçları temin eder ancak bütçe yetersizliği, dövizdeki mali sıkıntı ortaya çıktı. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin 13 milyon TL borcu var.

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulunda konuyu gündeme getirdik. Başbakana ve Maliye Bakanına “onkoloji hastaları bekleyemez. İlaçları almamız gerekiyor” dedik. Orta yol bulduk, önümüzdeki hafta pazartesi günü Başbakan ile yeniden görüşmemiz olacak, bu parayı ödeyip ilaçları temin edeceğiz. Şu anda sadece acil ilaçları temin ediyoruz ama paramız olmadığı için yeterli ilaç alamıyoruz.

Aşıya talep düşük, teşvik verilecek

Bakan Üstel, ülkedeki aşılanma durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Üstel, “Eskiden aşı yoktu insanlarımız talep ediyordu, şimdi yeterli stok var ama aşılayacak kimseyi bulamıyoruz” dedi. Vatandaşlara aşı olmaları için çağrı yapan Bakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha önce günde 7 bin aşı yapıyorduk ama şimdi haftada bu sayıya ulaşıyoruz. İnsanlarımız aşı yaptırmıyor. Müracaat olmuyor. Ne kadar aşı yaparsak insanımızın bağışıklık oranı o kadar yüksek olur. Şu anda yüzde 50 aşılanma oranına ulaştık, 18 yaş üzeri aşılanmadık insan kalmadı diyebiliriz.

Bayramdan sonra aşılamayı 16 hatta 14 yaşa indireceğiz. Aşılı olmayanların kapalı yerlere girmesini engelleyeceğiz. Aynı zamanda gençlerin aşı olması için de bazı teşvikler vereceğiz. Çünkü aşılama çok önemlidir; aşılı kişiler virüsü kaptıkları zaman semptomları çok düşük geçiriyor. Aşısız insanlarımızın ağır geçiriyor. Aşısız vatandaşlar başvursun, stokta yeterli aşı var. Amacımız temmuz ayı sonuna kadar yüzde 70 oranında aşılama yapmaktır.

150 pozitif hasta ev karantinasında

Bakan Üstel, pandemi hastanesinde şu anda yoğun bakım ünitesinde 6 hasta olduğunu söyledi. Üstel, bu hastalardan ikisinin çift doz, ikisinin tek doz aşılı olduğunu, diğer ikisinin ise aşısız olduğunu açıkladı. Üstel, önceki günden itibaren pozitif çıkan bazı hastaların ev karantinasına alındığını ifade ederek, “Oluşturduğumuz doktor grubu tarafından takip ediliyor. Önce kontrolleri yapılıyor, filmleri çekiliyor ve bileklik takılıp eve gönderiliyor. Şu anda 150 pozitif hasta eve gönderildi” dedi.

Eylem sonlandı

Hemşirelerin eyleme başlattıklarını, dün yapılan toplantıda ilgili sendikadan pazartesine kadar süre istediklerini kaydeden Üstel, şunları ifade etti:

Hemşirelerin taşınmasına ayrılan ödenek Haziran ayında maliye tarafından kesildi. Ayrıca 4 aydır ek mesailer ödenmedi. Bu nedenle eylem yapıldı. Tabi bir de istihdam için YTKD yasa tasarısının ele alınması talep edildi. Biz tüm bu konuları ele alacağız. Sendikayla görüştük. Salı gününe kadar eylem ertelendi. Biz pazartesi günü konuyu Bakanlar Kurulu’nda ele alacağız ve sorunların çözümü için uğraşacağız..