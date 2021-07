Böyle de olmaz ki

Suna ERDEN

Eşinden şiddet gören, öldürülmekle tehdit edilen 42 yaşındaki B.E. isimli kadın kendi kendini bıçakla yaraladı.

Olay önceki gece Gönyeli’de meydana geldi. Aykut Erten, isimli zanlı kıskançlık nedeniyle önce eşiyle tartıştı, ardından darp etti ve “Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun. Seni bıçakla deşeceğim. Senin sonun ölüm, seni bu gece öldüreceğim" diyerek, tehditler savurdu. Yaşadığı şiddet ve tehditlere dayanamayan B.E., eline bıçağı alıp,” Sen öldürmeden ben kendimi öldüreceğim" diyerek karın boşluğuna sokarak kendisini yaraladı.

Olayın ardından B.E. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının savunmasında, “Ben Adanalıyım, karımı mı döveceğim, karımı mı bıçaklayacağım ”dediği açıklandı.

Kıskançlık krizi geçirdi

Soruşturmayı yapan polis,, zanlı Erten’in 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.10 sıralarında Gönyeli’de evinin yatak odası içerisinde eşi B.E. ile tartıştıklarını söyledi.

Polis, kıskançlık nedeniyle eşiyle tartıştan zanlının, 3 kez başına tokat vurmak sureti ile darp ettikten sonra "Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun. Seni bıçakla deşeceğim. Senin sonun ölüm, seni bu gece öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, B.E.’nin öldürülmekten koktuğu için mutfaktan bıçağı aldığını ve zanlıya hitaben "Sen öldürmeden ben kendimi öldüreceğim" diyerek bıçağı sağ karın boşluğuna sokarak kendi kendisini yaraladığını ifade etti.

Polis, zanlı Aykut Erten'den olayla ilgili izahat istendiğinde "Ben Adanalıyım, ben Adana’da bu pisliklerden kurtulmak için geldim karımı mı döveceğim, karımı mı bıçaklayacağım lan ben" demek sureti ile yüksek sesle bağırıp çağırdığını aktardı.

Polis memuru, B.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde ameliyata alındığını ve halen daha tedavi görmekte olduğunu ve yapılan kontrolde karın boşluğunda 2 santim kesi ve karaciğerde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni olduğunu B.E.’nin üzerindeki kanlı kıyafetler ve bıçağın emare olarak alındığını, zanlının ülkemizde hangi statüde olup olmadığı araştırılacağını ayrıca alınacak birçok ifade olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.