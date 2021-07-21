20 Temmuz’un gerçeği

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 1963 sonrası başlatılan saldırılar, toplu katliamlar, baskı ve zulüm karşısında Kıbrıs Türk halkının onurlu bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, “20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük miladıdır” dedi.

Evren, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Evren, Kıbrıs Türkü’nün Şanlı Baf Direnişi, emsaline az rastlanan Erenköy Direnişi gibi gerçek kahramanlık ve fedakârlık öykülerinin yaşandığı bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Anavatan Türkiye’nin desteği ve kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs’ta güneşin doğduğunu kaydeden Evren, “Özgürlüğümüzü nasıl kazandığımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bu uğurda bizler için canlarını feda edenlerin hatıralarını yaşatmaya, mücadelelerinin ışığında onlardan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımaya ve daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Evren, mesajına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasında büyük emekleri geçen, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Liderlerimiz Dr. Küçük ve Rauf R. Denktaş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim. Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuşmasının 47. yıl dönümünde tüm halkımızın ‘Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim.”

