Öncelik bunlar değil

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türküne verilen “müjdenin” birkaç binanın nasıl yapılıp yapılmamasından çok öte olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının bu muamele ve yönetimi hak etmediğini kaydetti.

KTMMOB yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasında açıkladığı “yeni bina inşası ile ilgili müjdeler” konusunda KTMMOB Yönetim Kurulu’nun ilk değerlendirmesi paylaşıldı.

KTMMOB, ihtiyaç duyulan bir binanın sağlıklı proje ve inşa sürecinde “mal sahibi”nin, inşa edilecek araziyi, bütçeyi ve proje ekibini belirleyip, ihtiyaçlarını aktardığını, proje sürecinin talepleri ile gelişmesine katkı koyup, aşamaları onayladığını, kararları üretip, inşaat için müteahhidi seçip, sözleşme imzalayıp finansmanı sağladığını anlattı.

Ancak 20 Temmuz programında sembolik temeli atılacağı açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı binasında durumun bilimsel ve yasal bilindiğin dışında olacak şekilde, fikirden sembolik temel atma sürecine hatta proje aşamalarına kadar süreçlerin tümünün Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yürütüldüğünün açıklandığı belirtilen açıklamada, “ev sahibi” oldukları için KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını dinleyen milletvekillerinin de vatandaşlarla birlikte halkın temsilcisi olarak geçici sahibi oldukları Meclis binasının yenisinin inşa edileceği müjdesini de aynı açıklamada öğrendikleri ifade edildi.

Açıklamada, halkın önceliğinin ve ihtiyacının bu binalar olmadığının net olduğu vurgulandı.

