İki kesimde ölüm oldu

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 18 pozitif vakaya rastlanırken, 84 yaşındaki Coronavirüs hastası yaşamını yitirdi. Kuzeyde Corona’dan dolayı 7’nci ölüm gerçekleşirken, Güney Kıbrıs’ta ise 80 ve 71 yaşlarında iki erkek hasta öldü, 167 yeni vaka açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 768 olduğunu, 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 9 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Bakan Pilli’nin açıklamasına göre; KKTC’de Corona’da son durum şöyle: “Yapılan toplam test sayısı 330 bin 484, toplam vaka sayısı bin 592, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 1355, tedavisi devam eden vaka sayısı 230, Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 40, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 189, toplam kaybedilen hasta sayısı 7. yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.”

Hemşireler karantinaya alındı

Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde görev yapan

7 hemşirenin karantinaya alındığı belirtildi

Hemşirelerin yoğun bakımda tedavi olan kadın bir hastanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alındıkları kaydedildi.

Test sonucu pozitif çıkan kadın hastanın ise Covid-19’dan dolayı dün sabah yaşamını yitiren Mahmut Boral’ın temaslısı olduğu bilgisi elde edildi.

Boral’ın geçtiğimiz hafta pozitif çıkması üzerine yoğun bakımdaki hastaların iki gruba ayrılıp, gözetim altına alındıkları, test sonucu pozitif çıkan kadının da bir süredir izole olduğu kaydedildi.

Yedinci ölüm gerçekleşti

Öte yandan dün sabah yaşamını yitiren Mahmut Boral’ın ek olarak ağır göğüs enfeksiyon hastası olduğu ve ileri derecede kalp yetmezliği bulunduğu belirtildi.

Mahmut Boral’ın hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19'a bağlı yedinci ölüm gerçekleşmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Karantina yoğun bakımda yatan Mahmut Boral isimli hasta hayatını kaybetti. Hastanın ek olarak kalp yetmezliği hipertansiyon, kalp pili, karaciğer hastalığı ve pulmuner ödemi vardı" ifadeleri kullanıldı.

Güneyde can kayıpları sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19’tan 80 ve 71 yaşlarında iki erkek hasta öldü, 167 yeni vaka açıklandı.

Ölen iki kişiden, biri Mağusa Paralimni, biri de Lefkoşa'da tedavi görüyordu ve farklı hastalıkları da vardı.

Güneyde, 48'i ağır durumda olmak üzere 168 Covid-19 hastası tedavi görüyor. Güneyde, Covid-19’tan toplam ölü sayısı 127'ye ulaştı.

Türkiye’de 12 bini aşkın vaka

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.