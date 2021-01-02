‘Noel Baba’ baskını

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Noel Baba operasyonunda 832 adet extacy ele geçirildi. Operasyonda Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek isimli zanlılar tutuklandı. Polisin ihbar üzerine harekete geçtiği belirtilirken, iki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ahmet Bayram, operasyonun 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayram, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne yapılan ihbar üzerine zanlı Ali Solmaz’ın evine baskın yapıldığını açıkladı. Polis memuru Bayram, evde yapılan aramada MDMA türü 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Uyuşturucu hapların emare olarak alındığını, Solmaz’ın gözaltına alındığını kaydeden Bayram, yapılan soruşturmada Ahmet Şimşek’in de suçla bağlantısının olabileceğini tespit edip, tutukladıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların sorgulandığını, Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile şu anda aranan bir şahıs tarafından hapların Türkiye’den ithal edildiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hapların analize gönderileceğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme talep edilen süreyi verdi.