Tatar mesaj yayınladı

Lefkoşa’nın tanınan isimlerinden emekli öğretmen ve TMT eski komutanı İbrahim Bıyıkoğlu (91) hayatını kaybetti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’nin babası olan İbrahim Bıyıkoğlu’nun önceki gece hayata veda ettiği belirtildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Bıyıkoğlu’nun ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Bıyıkoğlu’nun cenazesinin bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

Tatar: Üzüntü duyduk

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Eski bakan ve Mv. Dt. Şerife Ünverdi’nin çok değerli babası eski öğretmen, okul müdürü, TMT eski komutanlarından muhterem İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.”

GKK’dan başsağlığı mesajı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Bıyıkoğlu’nun ölümü nedeniyle şu mesajı yayımladı:

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”