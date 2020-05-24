İki kişi kefil oldu

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta DTG Dayanıklı Tüketim LTD’te çalışan Samir Çavuşoğlu ve Emre Ali 74 bin 230 TL değerinde ev eşyası çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma amaçlı 8 gündür polis nezaretinde tutulan iki zanlı teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 24 Nisan- 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında çalıştıkları Haspolat’ta DTG Dayanıklı Tüketim LTD. isimli işyerinin deposundan 74 bin 230 TL değerinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların 15 Mayıs tarihinde tespit edilerek gözaltına alındıklarını, mahkemeye çıkarılarak toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, çalınan eşyalardan 11’inin bulunduğunu, 22 parçanın ise arandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.