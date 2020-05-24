Hüseyin Angolemli, Çayırova yakınlarında kaza geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli dün gece İskele’ye bağlı Çayırova köyü yakınlarında üzücü bir trafik kazası geçirdi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin Angolemli, yönetimindeki NF 755 plakalı aracı ile seyrederken bir anlık dikkatsizlik sonucu park halindeki salon araca çarptı. Trafik kazası sonrası Hüseyin Angolemli ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, hastanede gerekli tetkikleri yapılan Angolemli’nin genel durumu iyi. Kazanın ardından çok sayıda yakını ve seveni Hüseyin Angolemli’nin durumunu öğrenmek için Gazimağusa Devlet Hastanesine gitti. Yetkililerden Angolemli’nin durumunun iyi olduğunu öğrenen yakınları ve sevenleri geçmiş olsun dileklerini iletti.



