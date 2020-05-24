Tepebaşı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde bugün yine yangın meydana geldi.

bölgedeki şiddetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırırken, duyarlı vatandaşların da yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerine yardım ettiği kaydedildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle Yangının büyüme ihtimali göz önünde bulundurularak türkiyeden helikopter talep edildi. itfaiye ekipleri, Orman Dairesi, çevre halkı ve askeri personelin müdahale ettiği yangın helikoptere gerek kalmadan kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 17:18