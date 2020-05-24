Tepebaşı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Tepebaşı'ndaki yangın kontrol altına alındı
banner432

Tepebaşı köyünün Limitya mevkiinde bugün yine yangın meydana geldi.

bölgedeki şiddetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırırken, duyarlı vatandaşların da yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerine yardım ettiği kaydedildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle Yangının büyüme ihtimali göz önünde bulundurularak türkiyeden helikopter talep edildi. itfaiye ekipleri, Orman Dairesi, çevre halkı ve askeri personelin müdahale ettiği yangın  helikoptere gerek kalmadan kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 17:18
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rumlardan İngilizlere veto
Rumlardan İngilizlere veto
  1. GÜNEY