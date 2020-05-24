Memleket alev alev

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ın üzerine son dönemlerde kabus gibi çöken orman ve arazi yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. Polis Basın Subaylığı tarafından açıklanan bilgilere göre dün de ülkenin farklı bölgelerinde yangınlar çıktı. Kalecik köyünün doğu kısmındaki Valya mevkiindeki tepelik arazide çıkan yangın, itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra çevre halkı ve traktörler ile söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 40 dönümlük arazi içerisinde bulunan yabani zeytin, harnup ve mersinlik ile makilik alan yandı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Köprülü-İncirli anayolunun 2’nci km’leri arasında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu Hasan Haydaroğulları’naait 3 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Serhatköy’de ise eski mezarlık bölgesinde rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birlerine temas etmesiyle çıkan kıvılcım neticesinde başlayan yangın sonucu ise Beliz Dağcan’a ait 30 rulo balya, RamadanDağcan’a ait bir plastik su deposu ile Zeki İşlek’e ait on beş metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.