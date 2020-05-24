Tepebaşı yeniden yanıyor, helikopter yolda

Tepebaşı bölgesinde bugün öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının geçen hafta çıkan noktadan başladığı bildiriliyor. İlk bilgiler alevlerin askeri bölgeden yükseldiği yönünde. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı.

bölgedeki şiddetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırırken, duyarlı vatandaşların da yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerine yardım ettiği kaydedildi.

Öte yandan Diyalog haber merkezinin elde ettiği bilgilere göre Türkiye’den yangın helikopteri talep edildiği be helikopterin kısa sürede alevlere müdahale etmek için adada olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 16:42