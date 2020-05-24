Mohamed Hussein’in suç ortağı aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da polise yakın yere uyuşturucu bırakırken yakalanan Mohamed Hussein ile polisin fark ederek tutukladığı Amar Musa yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Mohamed Hussein’in, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün yakınındaki araç park yerine gidip, bir şahsın alması için ağacın dibine uyuşturucu bıraktığı belirtildi.

Amar Musa’nın ise şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandığı kaydedildi. Suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Mohamed Hussein’in 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.45 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün kuzey kısmında bulunan araç park yeri içerisinde şüpheli halde yürüdüğünün görüldüğünü anlattı. Polis memuru, Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından fark edilen zanlının takibe alındığını ifade etti.

Polis, zanlının park alanında bulunan ağacın yanına giderek, bel çantasından bir şey alıp ağacın altına attığının görüldüğünü söyledi. Ağacın altında yapılan kontrolde kâğıda sarılı bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu olan bir adet sarma sigara bulunduğunu kaydeden polis, zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Hussein’in emareler ile birlikte Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından teslim alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının kaldığı apartman dairesinde arama yapıldıktan sonra görevli ekiplerin evden ayrılırken, merdiven ayaklarında Amar Musa ile karşılaştıklarını kaydetti. Polis, ekipleri karşısında gören Musa’nın elinde bulunan sigara paketini saklamaya çalıştığını ifade etti. Polis, Musa’nın gözaltına alındığını, sigara paketinde 200 miligram, pantolonun kemer kısmında 2 ayrı paket halinde 2 buçuk gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulduklarını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında 5 gün ek tutukluluk kararı verdi.