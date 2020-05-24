Onur ULAĞ

Bayram arifesinde yüksek dalgalara aldırmadan Alagadi’de denize giren 2 gençten biri hayatını kaybetti, diğerini arama çalışmalarına ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Ülke genelinde büyük üzüntüye neden olan olaylarda; 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir ile 26 yaşındaki Junıor Ndawele Yanga hayatını kaybetti. Azgın dalgalara kapılan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’a ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

Elde edilen bilgilere göre kurtarma ekipleri önce Alagadi’de dalgalara kapılan gençlerden birinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden gencin, 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden, askeri helikopterin havadan arama çalışmalarını yürüttüğü ikinci kayıp kişinin ise 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan olduğu öğrenildi.

İkinci acı haber Kervansaray’dan

İkinci boğulma haberi Girne Kervansaray bölgesinden geldi. Burada denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Junior Ndawele Yanga Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Meteroloji dairesi kötü hava koşullarında denize girilmemesi uyarısında bulundu.

İkisi de öğrenci idi

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Kervansaray’da denize girerek boğulan 26 yaşındaki Junıor Ndawele Yanga ile Alagadi’de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in ülkede öğrenci olarak bulunuyordu. Ekiplerin tüm aramalarına rağmen ulaşamadığı Mehmet Ceyhan’ın ise Lapta’da ikamet ettiği öğrenildi.

Olumsuz hava çalışmaları etkiledi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmalarında, denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç alınamadı.

Aramalara sahil güvenlik ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü dalgıç ekibi denizden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığına ait helikopter ile havadan ve karadan yapılan aramalar sonuç vermedi.

Aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.30 itibariyle ara verildi.

Mehmet Ceylan’a ulaşılamadı

Polis Basın Subaylığı, kayıp şahsın Lapta'da sakin Mehmet Ceyhan isimli şahıs olduğunu ve aramalara bugün itibarıyle hava şartlarına göre devam edileceğini kaydetti.

Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalagalara kapılarak kaybolmuş, arama çalışmalarına Gözde Nur Binbir’in cansız bedenine ulaşılmıştı.

