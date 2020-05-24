Alagadi sahilinde dalgalara rağmen açılan ve kaybolan iki kişiden Lapta'da sakin 24 yaşındaki Mehmet CEYHAN'ı arama çalışmalarına bugün karadan devam edildi. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle bugün denizden arama yapılamadı.
22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahısın cansınz bedenine dün ulaşılmıştı
Alagadi kaybından ses yok!
Alagadi sahilinden denize girip dalgalara kapılan Mehmet Ceyhan, henüz bulunamadı
Alagadi sahilinde dalgalara rağmen açılan ve kaybolan iki kişiden Lapta'da sakin 24 yaşındaki Mehmet CEYHAN'ı arama çalışmalarına bugün karadan devam edildi. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle bugün denizden arama yapılamadı.
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