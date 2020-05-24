Alagadi kaybından ses yok!

Alagadi sahilinde dalgalara rağmen açılan ve kaybolan iki kişiden Lapta'da sakin 24 yaşındaki Mehmet CEYHAN'ı arama çalışmalarına bugün karadan devam edildi. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle bugün denizden arama yapılamadı.

22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahısın cansınz bedenine dün ulaşılmıştı

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 17:30