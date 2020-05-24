Trodos’a kar düştü

Hava sıcaklıklarındaki rekor yükselişin ardından dün etkili olmaya başlayan fırtına ve adanın çeşitli bölgelerinde gözlemlenen yağmur ve doludan sonra Trodos’a gece kar düştü.

Cyprus Mail’in haberine göre, Trodos’ta dün gece etkili olan fırtına ve yağmurun ardından dolu yağdı. Dağın yüksek noktalarında ise kısa süreliğine kar yağışı gözlemlendi.

Haberde, 6 dereceye düşen hava sıcaklıklarının fırtına sırasında 1.8 dereceye kadar gerilediği belirtildi.

Dağlık bölgelerde geçen hafta en düşük hava sıcaklığı 18 derece olmuştu.