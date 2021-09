İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kalliland bölgesinde bir soğuk hava deposuna aldığı ihbarı değerlendirerek operasyon düzenleyen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen tonlarca, et, kıyma ve hayvan yağı ele geçirdi. Soğuk hava deposunun sahibi Aytaç Ballıca ile konu etleri depoya getirdiği iddia edilen Baransel Seyitoğlu tutuklandı. Polise ifade veren her iki zanlı da suçu bir birinin üzerine attı.

Zanlılar dün polis tarafından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 10 Eylül 2021 tarihinde, alınan bilgi ışığında, zanlı 1 Aytaç Ballıca’nın, Kalliland bölgesinde bulunan soğuk hava deposuna baskın yapıldığını ve henüz miktarı netleştirilemeyen, tonlarca ağırlıkta, et, kıyma ve hayvan yağı ele geçirildiğini belirtti. Polis, Aytaç Ballıca’nın ifade vererek, konu etleri, zanlı 2 Baransel Seyitoğlu’nun, van aracını emaneten istediğini ve konu etleri van araç ile getirerek depoya koyduğunu iddia ettiğini aktardı.

Seyitoğlu: O istedi ben getirdim

Polis, Baran Seyitoğlu’nun da tespit edilerek gözaltına alındığını ve ifade veren zanlının, Ballıca’nın yanında çalıştığını ileri sürerek, “van aracı bana kendisi verdi ve Güvercinlik’te birinden 8 poşet kıyma alıp gelmemi söyledi, bende alıp geldim ve kıymaları depoya yükledik, etler ise önceden depo içerisindeydi” şeklinde iddialarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Tutuklu bekleyecekler

Soruşturmanın yeni başladığını ve her iki zanlının da iddialarının araştırılacağını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Tutku Candaş, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.