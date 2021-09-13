‘Fırsat eşitsizliği doğdu’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzun süredir okulların kapalı olduğunu ancak buna rağmen planlama yapılmadığını ifade etti. Erhürman, Pazartesi günü seyreltilmiş şekilde yüz yüze başlayacak olan yeni eğitim yılının kabul edilemez olduğunu belirterek "Katmerlenmiş fırsat eşitsizliğini hazmetmemiz mümkün değil! Bu nesle kaybettirdiğiniz yeter” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlamasına sevindiklerini ancak kalabalık sınıfların bulunduğu okullarda, seyreltilmiş eğitim kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bu okullarda kalabalık sınıfların bulunması zaten normal zamanlarda dahi, daha tenha sınıfların bulunduğu okullardaki öğrencilere oranla bir fırsat eşitsizliği yaratıyordu. Şimdi bu katmerlenecek. Bu çocuklarımız haftada iki veya üç gün yüz yüze eğitim alırken, diğer okullardaki çocuklarımız beş gün yüz yüze eğitim alacak.” diyen Tufan Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar zamandır okullar kapalıydı ama belli ki bunun planlaması yapılmadı. Buna vakit bulunamadı! Bir nesil eğitimde çok şey kaybetti ama her zamanki gibi bazıları daha fazla kaybetti. Ve şimdi daha fazla kaybetmeye devam edecek. Bu çocukların tümü bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Bu kadar zamanda bir planlama yapıl(a)madı diye ortaya çıkan katmerlenmiş fırsat eşitsizliğini hazmetmemiz mümkün değil! Bu nesle kaybettirdiğiniz yeter.”

