Faciadan dönüldü

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy yolu üzerinde dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazası sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Ağaca çarpan araç ise kısa sürede alev alarak tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün saat 14.30 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Sevim Aygüner (K-25), yönetimindeki FF 799 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Aygüner (K-54) ve Mahmut Efe Göçer (E-1,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, meydana gelen yangın sonucu 3 adet selvi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Aracın alev aldığı esnada sürücü ve yolcuların olmaması büyük bir faciadan dönülmesini sağladı.