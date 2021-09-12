Metamfetamin kullanımı arttı

Güney Kıbrıs Polis Narkotik Şube Müdürü Mihalis Katsunotos, uyuşturucu trafiğinde meydana gelen artışa dikkat çekerken, 2021’in ilk 8 ayında ele geçen miktarın 197 kilo olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre uyuşturucunun en tehlikeli türü olan metamfetamin kullanımındaki artış dikkat çekici.

Politis gazetesine göre Katsunotos, geçtiğimiz gün Limasol’daki bir evde 7.5 kilo hintkeneviri ele geçirilmesi konusunda ve çalışma arkadaşlarıyla yürütülen çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katsunotos, 2020 yılının ilk sekiz ayında Narkotik Şubenin 597, 2021 yılının aynı döneminde ise 577 olayla meşgul olduğunu söyledi.

Katsunotos geçen yıl Ağustos ayına kadar 67 ciddi olayın (temin etmek maksatlı tasarrufunda bulundurmak) incelendiğini, bu yıl ise bu rakamın 73’e çıktığını belirtti.

Habere göre 2020 yılında 146 kilo Hint keneviri ele geçirilirken 2021’de bu rakam 197 kiloya yükseldi.

Ele geçirilen metamfetaminde de artış oldu ve geçen yıl 380 gr, 2021’de ise 3 kilo 640 metamfetamin ele geçirildi.