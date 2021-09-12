Limasol buluşması

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber ile Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in askeri teçhizat konularından söz ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, Limasol Limanı’nda gerçekleştirilen, RMMO Özel Güçler ile ABD Donanmasına ait “Navy Seals” grubu arasındaki eğitim tatbikatını birlikte izlediklerini yazdı.

Tatbikatın, iki ülke arasındaki ikili iş birliği çerçevesinde düzenlendiğini yazan gazete, bu sırada yapılan açıklamalara da yer verdi.

Habere göre ABD Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kısmi kaldırılması kararının ardından EastMedAct Yasası’nın yürürlüğe girdiğini, Amerikan şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın askeri teçhizat teminine ilişkin yakın tarihli bir ihaleye katılmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Garber, ABD’nin bu konuda yakın zamanda sonuç görmeyi umduğunu söyledi.

Garber, iki ülkenin elit güçleri arasında gerçekleştirilen bu ortak eğitimden (tatbikattan) dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu eğitimin ve iş birliğinin dünyadaki en doğal şey gibi göründüğünü söyleyen Garber, Kasım 2018’de, Niyet Beyanı’nın imzalandığı zamandan bu yana güvenlik alanındaki ikili iş birliğinde ilerleme sağladıklarını da ifade etti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, iki ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesi açısından bu eğitimin önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiğini söyledi.

Petridis ayrıca bu eğitimin, Rum subayların ABD’deki askeri okullara erişimi, silah ambargosunun kısmi kaldırılması, Güney Kıbrıs’ta CYCLOPS kurulması, tatbikatlar gibi çok sayıdaki faaliyetin ve son iki yılda gerçekleştirilen eylemlerin bir parçası olduğuna da dikkati çekti.