‘Toplum travma yaşıyor’

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı, Psikiyatrist Prof. Dr.Mehmet Çakıcı, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu savundu

İnsanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini belirten Çakıcı, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını, şüphe, depresif belirtiler, moral bozukluğu, çökkünlük ve buna bağlı olarak da istatistiklere yansıyan ruhsal bozukluklarda yaşanan artışlara işaret etti. Çakıcı, alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının suç oranlarının artmasına da yol açtığını belirtti.

TKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çakıcı, “Bir kişi için saray yapıp yığınla para harcanacağına bir çocuğun kurtarılması için para harcanmalıdır" dedi.

Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, çok zor bir dönemden geçildiğinin ve trajik olaylar yaşandığını, Asya Bebek olayında olduğu gibi insanların hayatlar için mücadele ederken hak arama mücadelesinde darp edilir hale geldiklerini, devletin çocuğa yardım elini uzatması gerektiğini söyledi.

İnsan haklarının en temel kriterlerinden biri olan hayatta kalma hakkı olduğunu vurgulayan Çakıcı, bir çocuk için yaşam hakkı yanında çocuğun beslenme, barınma, sağlık hizmetine ulaşımı gibi temel haklarının Asya Bebek için de geçerli olduğunu, devletin buna el atması gerektiğini belirtti.

Suçlar arttı

Çakıcı, ülkede son dönemde meydana gelen alkollü trafik kazalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini belirten Çakıcı, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını, şüphe, depresif belirtiler, moral bozukluğu, çökkünlük ve buna bağlı olarak da istatistiklere yansıyan ruhsal bozukluklarda yaşanan artışlara işaret etti.

Çakıcı, dünyada şu anda sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların arttığı bir pandemi daha yaşandığını ifade ederek, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti.

Çakıcı, alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının suç oranlarının artmasına da yol açtığını belirtti.

Meclis 1 Ekim’de bu hükümetle açılamayabilir

Programda seçim tarihi konusunda sorulan soruya karşılık da konuşan Çakıcı, seçimin Nisan ayında yapılacak gibi görünmesine karşın UBP Kurultayı’nın belirleyici olacağını gördüğünü belirtti.

Başbakan Ersan Saner'in Kurultay’ı kaybetme ihtimalini sezmesi halinde, erken seçim çağrısında bulunma ihtimali olduğundan söz eden Çakıcı, Meclis'in 1 Ekim'de bu hükümetle açılamayabileceğini söyledi.