‘Bu sorun çözülecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" girişimine yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Cumhur İttifakı yıllardır çözülemeyen sorunu çözecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatı ile iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

“-Ülkemizdeki hiçbir kesimin kökeni nedeniyle ötekileştirilmediği bir iklimi sağladık.

-Özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarından uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Genel başkanı ve aktörleriyle tüm vakitleri 3 yıl sonrasının seçime hasrederek kendilerince bir ilüzyon peşinde koşuyorlar. Karşımızda yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve son olarak sahtekârlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş yapı bulunuyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleriyle sebze-meyve skandalları, şişirilmiş konser faturaları ile vurgun yapmaktan kadınlara had bildirme edepsizliğine kadar ne ararsan istisnasız her şey var.

-Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Cumhur İttifakı yıllardır çözülemeyen sorunu çözecek.

-Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük.

-AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendini yenileyebilmesidir. Geçtiğimiz 23 yılda kazandırdıklarımızı taçlandıracak daha büyük başarılar, daha kıymetli kazanımlar ortaya koymayı milletimize borcumuz olarak görüyoruz.”