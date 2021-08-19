İki tarafta can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 179 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüs son 24 saatte 3 can daha aldı, 433 de yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 14 bin 103 test yapıldığını, 152’si yerel 179 pozitif vakaya rastlandığını,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 242 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık, dün 3 bin 363 aşı yapıldığını da bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 kişinin yurt dışından hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkeye geldiği, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 70 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 33 kişinin Gazimağusa, 5 kişinin İskele, 7 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-9, Gönyeli-16, Yenikent-2, K.Kaymaklı-4, Yenişehir-1, Çağlayan-1, Metehan-3, Demirhan-2, Dereboyu-1,Arapahmet-2,Değirmenlik-1, Gelibolu-1, Hamitköy-4, Surlariçi-2, Marmara-1, Taşkınköy-1, Haspolat-8,Köşklüçiftlik-1,Ortaköy-8,Meriç-1, Akıncılar-1.

Girne

Girne Merkez-16, Alsancak-3, Karaoğlanoğlu-1, Taşkent-1, Boğazköy-1, Dikmen-2, Yukarı Girne-1, Aşağı Girne-2, Esentepe-1, Karakum-3, Çatalköy-1, Lapta-3.

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-15, Maraş-2, Kaliland-1, Anadolu-1, Geçitkale-1, Baykal-1, Tuzla-1, Sakarya-1, Akdoğan-1, Karakol-2, Görneç-1, Çanakkale-4, Vadili-1, Yeniboğaziçi-1.

İskele

İskele Merkez-1, Kuzucuk-1, Dipkarpaz-3.

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-5, Aydınköy-1, Akçay-1.

Lefke

Taşpınar Köyü-1, Doğancı-1, Yeşilırmak-1.

Covid-19 aşısı olmadı

Hayatını kaybeden hastanın 91 yaşındaki Osman Yulaç olduğu, 12 Ağustos'tan bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Osman Yulaç'ın ek hastalığının bulunmadığı ve Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.235.365

Toplam Vaka Sayısı: 14.244

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.284

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1681

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Aşı ve bileklik

Ülke Genelinde Dün Yapılan Aşı Miktarı: 3363

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 574

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 327

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3030

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.287.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs son 24 saatte 3 can daha aldı, 433 de yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı bugün kaybedilen 56, 71 ve 84 yaşındaki 3 kişi ile toplam can kayıplarının 467'ye ulaştığını açıkladı.

Dün yapılan 44 bin 475 testin 344'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 110 bin 98'e yükseldi.

Hasta sayısı 223, durumu ciddi olanların sayısı 90 olarak açıklandı.