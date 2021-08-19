Telefon kayıtları araştırılıyor

Demirhan’da Çağlar Yüksel’in darp edilmesiyle ilgili tutuklanan Mahmut Şimşekatan hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın sürdüğü, zanlının telefon görüşmelerinin incelendiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Demirhan'da ikamet eden Çağlar Yüksel’in 2 Ağustos 2021 tarihinde 2 erkek şahıs tarafından sopayla darp edildiğini anımsattı.

Başına sopa ile vurulan Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı için müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada Mahmut Şimşekatan’ın olay günü Okan Bolatcıoğlu ile birçok kez telefonda konuştuğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, Mahmut Şimşekatan’ın 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacağını söyleyerek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.