İki tutuklu var

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bir araçta yolcu olarak bulunan Oussama Hilali’nin üzerinde hintkeneviri, Mohammad Tyyab Dad’ın üzerinde ise yeşil reçeteye tabi ilaç bulundu.

Tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis, 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Manisa Bulvarında rutin trafik kontrolü yapıldığı esnada durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, arka koltukta yolcu olarak bulunan zanlı Oussama Hilali’nin şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Polis, ayrıca araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mohammad Tyyab Dad’ın da üzerinde arama yapıldığını, cebinde yeşil reçeteye tabi 14 adet Lyrica türü hap tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların üzerinde bulunan madde ve hapların analize gönderileceğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

