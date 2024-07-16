Klasikleri seslendirdi

Merit Royal Diamond Otel, Türkiye’nin en güçlü seslerini sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Arabesk müziğin başarılı grubu Rubato, geçtiğimiz hafta sonu, Merit Royal Diamond’ın büyüleyici Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile buluştu.

Konsere “Sen Tükendin, Ben Tükendim” şarkısı ile başlayan Rubato, geceye özel geniş repertuvarları ile tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Albümlerindeki şarkıların yanı sıra Türk müziğinde iz bırakan klasikleri de kendilerine özgü yorumlarıyla seslendiren usta grup, hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir geceye imza attı. Sevenleriyle Kuzey Kıbrıs’ta buluşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rubato, “Sizlerle birlikte olmak çok güzel, bu gece Merit Royal Diamond Otel’de bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürler” dedi.

Konser boyunca tüm şarkılarını salonu dolduran hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Rubato, hem duygusal hem de eğlence dolu anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat Diamond sahnesinde eşsiz bir performans sergileyen Rubato, enerjileri ve samimi tavırlarıyla bir kez daha gönüllerde taht kurdu.