Deliller karartıldı

KKTC’den Mersin’e mide balonu taktırmak için giden ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Çatalköy-Esentepe esnaflarından Hasan Gül’ün oğlu Ali Can Gül’ün ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran'da "mide balonu" taktırmak isteyen üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün operasyonda yaşamını yitirmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Gencin ölümünün ardından "cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamındaki delil karartma iddialarına” yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan operasyonu yapan doktor D.E'nin sekreteri S.A.S. tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, savcılık tarafından doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma izni verilmesi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulundan istenen iznin sonucunun beklendiği öğrenildi.

Ne olmuştu

Limasol Türk Ocağında amatör futbolcu olan Ali Can Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başlamıştı. Genç, sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca midesine balon taktırmak için Mersin'deki özel bir hastaneye gitmişti. Halası ile 4 Haziran'da Mezitli ilçesindeki hastaneye giden Gül'e görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verilmişti. 5 Haziran'da halası ile hastaneye giden Gül, ameliyat bedeli için talep edilen 30 bin TL ücreti yatırdıktan sonra operasyona geçilmişti. Operasyona başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Halasının durumu haber verdiği 50 yaşındaki baba Hasan Gül, Mersin'e giderek, oğlunun cenazesini teslim alıp, hukuki süreç başlatmıştı. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verilmişti.