En büyük sorun ekonomi

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi tarafından Haziran 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen ankete göre, toplumun en çok güven duyduğu üç kurum polis, yargı ve ombudsman olurken, en az güven duyulan kurumlar ise hükümet, Cumhurbaşkanlığı ve sendikalar oldu.

Ankete katılanların yüzde 82.5’i ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.

Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece ise yüzde 17.47 olarak açıklandı. Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunlarının başına ekonomi geliyor. Kıbrıs sorunu ikinci sırada yer alırken, beceriksiz siyasi liderler, yolsuzluk, enflasyon ve yüksek yaşam maliyetleri sıralamayı oluşturuyor.

Ekonomik beklentiler

Ankete katılanların yüzde 53.61’i 2 sene içerisinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını düşünüyor!.

Yüzde 30.32’si ise aynı kalacağını beliriyor.

Sadece 16.06 oranında bir kesim ise kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 70.76’sı 2 sene içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

Yüzde 16.33’ü ise aynı kalacağı beklentisini dile getiriyor. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece 12.9 olarak belirlendi.

Kurumlara güven

Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve ombudsman oldu.

En az güven duyulan kurumlar ise şöyle belirlendi:

1. Hükümet

2. Cumhurbaşkanlığı

3. Sendikalar

4. Meclis

5. Medya.



“Oldukça düşündürücü”

Verileri yorumlayan CMIRS Direktörü Mine Yücel, en önemli sorunlar arasında ilk 5 sırada iki sorunun ‘yeteneksiz ve beceriksiz liderler’ ve ‘yolsuzluk’ olduğunu ve yönetim sorunu olduğuna dikkat çekti.

“Bugün ülkede yaşayanların yüzde 50’si bu ülkenin yaşanabilir olduğunu düşünmüyorsa bu oldukça düşündürücü bir durumdur” diyen Yücel, ülkenin nüfus ve ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığını, bunu düzeltmesi gereken siyasilerin de güven duyulmaması toplumu ciddi bir umutsuzluk içerisine sürüklediğini vurguladı.

Yücel açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülke genelinde ekonomik ve sosyal sorunlar tavan yapmışken, yolsuzluk, rüşvet vs. gibi etkenler sayesinde sosyal güven ciddi bir erozyona uğramışken, en çok ihtiyaç duyulan şey toplumun birlik ve beraberliğini sağlayacak, yeniden kendine güvenini yerine getirecek ve ortak bir hedef ve vizyon çerçevesinde toplumu birleştirecek bir yönetim ve liderdir.”