Dünya prömiyeri yapacak

Girne Tiyatro Su ve Tiyatro Roi’nin ortak oyunu “Nehir” Portekiz’de sahnelenecek.

Girne Tiyatro Su’dan yapılan açıklamaya göre, “Nehir”, cumartesi günü Portekiz’in Braga şehrinde dünya prömiyerini yapacak.

Girne Tiyatro Su’nun da üyesi olduğu Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin (ETA) organizasyonuyla, bu yıl sekiz farklı ülkeden tiyatroların katılacağı MIT 24 Uluslararası Tiyatro Festivali’nde yer alacak oyun, Andreas Nikolaidies tarafından yazıldı ve Girne Tiyatro Su’nun Sanat Yönetmeni Derman Atik tarafından yönetildi.

Oyun, yıllardır farklı sebeplerle kirletilen bir nehrin bulunduğu ülkede yaşayan iki toplumun farklı dillerde (Türkçe ve Rumca) konuşmalarına rağmen, birbirlerini anlayabildikleri halde ülkeyi ikiye bölen bu nehrin yaydığı pis kokudan kurtulamamalarını ve bir başka ülkeden gelen ve üçüncü bir dil (İngilizce) konuşan bir uzmanın sorunu çözmek için katkı yapmaya çalışmasını trajikomik bir biçimde ele alıyor.

Oyunun prömiyerinde alt yazı olarak dördüncü bir dil olan Portekizce; Kıbrıs’taki sahnesinde ise alt yazı olarak Rumca ve Türkçe kullanılacak oyunda, Cenk Gürçağ, Valentina Sofokleus ve Andreas Nicolaides rol alıyor.

Oyunun reji asistanlığını İlkşen Varoğlu Atik, teknik sorumluluğunu Dimitris Giannaku, alt yazılarını ve afiş tasarımını ise İlde Atik yapıyor.