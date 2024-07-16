Başarı diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekatı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un önemli bir tarih olduğunu belirterek, Türkiye’de FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 8’inci yılı ve Kıbrıs’ta Yunan Cuntasının gerçekleştirdiği darbenin 50’nci yılı olduğunu söyledi.

Türkiye’deki darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olayların endişeyle takip edildiğini anlatan Tatar, “Güney Kıbrıs’ta, ‘FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı bayrağımızı Girne’de dalgalandırabilecektik’” şeklinde açıklamalar yapıldığını vurguladı.

Seçkin polislerden oluşan Polis Özel Harekatı’nın devletin önemli bir gücü olduğunu söyleyen Tatar, ihtiyaç duyulması halinde görevini yerine getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkı bölmek isteyenlere ve 5’inci kol faaliyetlerine karşı devletin savunması yanında kurum ve kuruluşların da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya huzur, barış ve güven geldiğini belirten Tatar, Polis Özel Harekatında görev yapanların çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

