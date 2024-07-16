“Sinsice çalışan casusluk örgütü”

Afet İLBAN

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler KKTC’de de anılıyor.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Törende anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Konuşmaların ardından dua okunan tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyareti ile sona erdi.

Tatar: Endişe ile takip ettik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, "Sinsi terör örgütünün, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin içerisine paralel bir yapı ile sızdığını" ifade etti. Tatar, Türk milletinin demokrasisine ve milli iradesine karşı girişimi kınadı.

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşananları KKTC’de büyük bir endişe ile takip ettiklerini dile getiren Tatar, "merkezi dışarıdan, beşinci kol faaliyetleri ve farklı dış güçlerin yönetiminde olan hainlerin kalkışmasıyla millet iradesine saldırı yapıldığını" vurguladı.

O akşam Güney Kıbrıs’tan, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Girne’de bayrağımızı dalgalandırabilecektik” şeklinde açıklamaların geldiğine işaret eden Tatar, “Darbe girişimin başarılı olması için Güneydekiler de dua ediyorlardı” diye konuştu.

Millet iradesiyle egemenlik temelinde yönetilen Türkiye’nin daha da güçlendiğini vurgulayan Tatar, bunun TC ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’de birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceğinin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Erdoğan’ın güçlü liderliği, kararlılığı

15 Temmuz 2016 akşamı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, kararlılığı ve halkın meydanlara dökülmesiyle dünyada örneği görülmemiş bir cesaret sergilendiğini ifade eden Tatar, halkın, canlarını feda etme uğruna her türlü saldırıya karşı kendilerini siper ederek, ülkenin demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmalarının dünya tarihinde yerini aldığını söyledi. O cesareti gösterenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

15 Temmuz’un Kıbrıs’ta da önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Tatar, 50 yıl önce Enosis’i gerçekleştirmek, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için Yunanistan’daki cuntayı yönetenler ile Kıbrıs’taki iş birlikçilerinin darbeyle Makarios’u indirdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının tarihinde, hem sekiz yıl hem de 50 yıl önceki 15 Temmuz’un darbelerle anıldığını kaydetti.

50’nci yıl hazırlıkları sürüyor

20 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesiyle Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığı, özgürlüğü ve egemenliğinin sağlam temeller üzerine inşa edildiği Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Feyzioğlu: Cesur direniş sayesinde önlendi

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da günün anlam ve belirten konuşmasında, Türkiye’de meydana gelen hain darbe teşebbüsünün, milletin cesur direnişi sayesinde önlenmesinin 8’inci yıl dönümünde şehitleri anmak, gazilere şükranlarını sunmak için toplandıklarını kaydetti.

“Bilinmelidir ki, FETÖ yalnızca hain bir terör örgütü değildir. FETÖ aynı zamanda karanlık emelleri uğruna, sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür” diyen Feyzioğlu, FETÖ’nün ve arkasındaki "malum kuklacıların" Türkiye’yi esaret altına alma, bölme, parçalama hayallerinin, sekiz yıl önce bugün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği arkasında birleşen, tek vücut olan Türk milletinin sergilediği şanlı direnişe çarparak, "paramparça" olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, FETÖ’nün gerçek yüzünün çıktığı 15 Temmuz 2016’da, Türk milletinin tüm dünyaya kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokrasiyi korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hain darbe teşebbüsünün üzerinden geçen sekiz yıl içinde terör örgütü FETÖ ile mücadelenin, TC devletinin temel önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Metin Feyzioğlu, iradesini, aklını ve vicdanını bu hain şebekeye kaptıranların, bu yalın gerçeği kabullenmemiş gibi görünse de, bugüne kadar bizzat örgütün içinden gelen itiraf ve ifşaatlarla, darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğinin apaçık ortaya çıktığını söyledi.

FETÖ’nün yurtdışı yapılanması…

FETÖ ile mücadele bağlamında Türkiye’de öncelikle darbe girişiminden sorumlu teröristlerin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak, adalet önünde hesap vermelerinin sağlandığını dile getiren Feyzioğlu, titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye’de ana omurgasını kaybeden terör örgütünün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta durma çırpınışları içinde olduğunu belirtti.

Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelenin her zamankinden daha büyük önem kazandığını ifade eden TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, karanlık örgütün, tüm evrensel değerleri kendi amaçları uğruna istismar eden, çıkarcı, fırsatçı, yozlaşmış unsurlarının özellikle yurt dışında Türkiye ile bağları bulunan toplumlar bakımından çok büyük tehlike arz ettiğini kaydetti.

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez”

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” vurgusu yapan Feyzioğlu, istiklal ve istikbal uğruna ülkede ve KKTC’de canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilere minnet borcunun asla ödenemeyeceğini söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ile 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı Şehitleri olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri andı, hayatta olan gazilere sağlık diledi.