Üzücü bir durum

Ömer KADİROĞLU

Faşist Yunan Cuntası’nın 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği askeri darbenin 50’nci yılında Diyalog’a konuşan vatandaşlar “gençler bu günün önemini, o tarihte nelerin yaşandığını bilmiyorlar” dedi.

Vatandaşlar; bu üzücü durumu eğitimdeki yetersizliğe ve ailelerin ilgisizliğine bağlıyor.

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Ne dediler?..

Fahri Kandemir

“15 Temmuz’un Kıbrıs tarihindeki önemini Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbenin yıl dönümü olduğunu gençlerimiz bilmiyor. Belirli bir yaşın üzerinde olan insanlar bu olayları yaşadığı için biliyor ancak yeni nesil bunu böyle algılamıyor. İki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorlar. Bizde okullarda eğitimlerde bu konular yeteri kadar işlenmiyor ancak Rum tarafında kilise orada yetişen yeni nesillere bu olayları anlatıyor ve Türk düşmanlığı aşılıyor. Darbeden 5 gün sonra 20 Temmuz Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı Yunan cuntası adaya sahip olacaktı ve ya Rodos’taki gibi asimile olunacaktı, ya Türkler kalmayacaktı ya da çok büyük felaketler yaşanacaktı. Barış harekatı ile hem Rumlara hem de Türklere dengeli bir yarar sağlandı.”

Burhan Yiğit

“15 Temmuz’un Kıbrıs tarihindeki önemini Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbenin yıl dönümü olduğunu ben bile hatırlayamadığıma göre gençlerin bildiğini düşünmüyorum. Bu noktada gençlerin bu olayları bilmemesinin nedeni hem eğitimsizlik hem de ailelerin çocuklarına bunlardan bahsetmemesinden kaynaklanıyor. Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekatı olmamış olsaydı bugün burada yoktuk ya da burada olur ancak onların yönetiminde yaşardık.”

Cemal Bozoğlan

“15 Temmuz’un Kıbrıs tarihindeki önemini Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbenin yıl dönümü olduğunu ben de bilmiyordum. Bu konuların okullarda eğitimle yeni nesillere aktarılması gerekiyor. Darbeden 5 gün sonra Kıbrıs Barış Harekatı yapılmamış olsaydı adada çok kötü günler yaşanırdı.”

Mustafa Şener

“15 Temmuz’un Kıbrıs tarihindeki önemini Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbenin yıl dönümü olduğunu gençlerimiz çok fazla bilmiyor diye düşünüyorum. Bu gibi konularla ilgilenenler biliyordur da ilgilenmeyenler bilgi sahibi değildir. Ben de o zaman askerdim ve bu olayların içindeydim ve hepsini bire bir yaşadım. Bu gibi konuların okullarda ve aileleri tarafından çocuklara anlatılmalıdır. 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı olmamış olsaydı Yunanistan’a esir olacaktık.”

Nazan Güneşer

“15 Temmuz’un Kıbrıs tarihindeki önemini Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbenin yıl dönümü olduğunu gençlerimiz çok fazla bilmiyor. Bu noktada okullarda verilen yetersiz eğitim veriliyor. Ayrıca ailelerin de çocuklarına yeteri kadar anlatılmamasından kaynaklanıyor. Geçmişimizi çocuklarımıza okullarda yeteri kadar bilgi verilmeliyken bazı şeyler kitaplardan bile çıkartmaya çalışıyorlar. Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı belki de daha güzel olacaktı. Çünkü şu anda iyi bir yönetimimiz yok.”

Kemal Güneşer

15 Temmuz’un Kıbrıs tarihindeki önemini Yunan cuntası tarafından gerçekleştirilen darbenin yıl dönümü olduğunu gençlerimiz çok fazla bilmiyor. Belki bir kısım bilebilir ancak bilmeyenler de vardır. Gençlerin bu konuları bilmemesinin nedeni ailelerinin anlatmaması ve bu önemli günlere önem vermemelerinden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Darbeden 5 gün sonra 20 Temmuz Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı yok olur giderdik. Bizim elimizdeki şartlarla savunma gücümüz 5-6 saatti ve sonrasında yok olup gidecektik. Barış harekatı iyi oldu ancak 80’li yıllardan sonra her şey geriye gitmeye başladı ve bugün baktığımızda Güney Kıbrıs’a göre çok çok gerideyiz. Artık ayaklarımızın üzerinde durmayı öğreneceğiz ve her şeyi anavatan Türkiye’den beklemeyeceğiz.”