Hedef Enosis’ti

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 50’inci; Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 8’inci yıldönümü nedeniyle bugün tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Boğaz Şehitliği’nde saat 9.00’da yapılacak tören anıta çelenk konulmasıyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuşma yapacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin 8. Yıldönümü ve Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği darbenin 50. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk Milleti’nin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin yıldönümünü anıyoruz.

15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden hainler, Türk Milleti’nin güçlü iradesi ve kahraman güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmışlardır. O gece, vatanını canından aziz bilen, tankların, mermilerin karşısında dimdik duran Türk Milleti, demokrasiyi ve özgürlüğü savunarak bir destan yazmıştır.

15 Temmuz aynı zamanda Kıbrıs Türk halkı için önemli bir tarihtir. 15 Temmuz Kıbrıs’taki Yunan darbesinin 50.yıl dönümüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz 1974’te Ada’ya barış getirmek amacı ile gerçekleştirdiği müdahale Kıbrıs Türk halkını bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır, özgürdür, varlığını kendi devletiyle sürdürecektir. Bütün bunlar bize güç vermektedir.”

