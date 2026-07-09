İkinci büyük güç

ABD Başkanı Donald Trump, NATO liderler zirvesinin ardından Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk ordusuna övgüler düzdü. Türk ordusunun, NATO’nun ikinci büyük gücü olduğunu belirten Trump “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü. Çok iyi bir iş çıkarıyor” dedi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisinde müttefikler, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyururken, kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

Harika bir lider, uzun süredir dostum

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi sonrası Beştepe'de basın açıklaması yaptı.

Trump, zirvenin başarıyla tamamlandığını belirterek ev sahibi Türkiye'ye teşekkür etti. Erdoğan için "Harika bir lider, uzun süredir dostum. Çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir kişiliğe sahip. Harika bir iş çıkardı" ifadelerini kullanan Trump, Türkiye'nin NATO içindeki rolüne de dikkat çekti.

Trump, zirvede müttefikler arasında güçlü bir birlik ruhunun hakim olduğunu belirterek, "O salonda gerçekten büyük bir sevgi vardı. Zirvede yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. İttifaka en büyük katkıyı yapan ülkeyiz ve bu kararlılığımız sürecek." dedi.

Savunma sanayisinde üretimin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, ABD'nin insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

F-35 konusunda henüz karar vermedim

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi konusundaki soruya ise Trump, "Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var. NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahipler. F-35 konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Henüz karar vermedim. Türkiye bize birçok konuda yardımcı oldu." yanıtını verdi.

“Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zirvenin kapanışında yaptığı değerlendirmede, Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin NATO'nun geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Erdoğan, "İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık." dedi.

Türkiye'nin savunma alanındaki kapasitesine dikkat çeken Erdoğan, "NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Kendi savaş uçağını, tankını ve gemisini üretebilen ender müttefiklerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın zirve boyunca Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar verdiğini belirten Erdoğan, F-35 programına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Trump F-35 konusunda olumlu yaklaşım içinde. F-35'ler verildiğinde dünya, ABD sözünü tuttu diyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda Trump ile mutabakata vardıklarını, milli muharip uçak KAAN'ın motor tedariki konusunda da ABD tarafının olumlu yaklaştığını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in F-35 konusundaki açıklamalarını eleştirerek, "Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in de yanlışa düşmemesi gerekirdi." dedi.

Çelik Kubbe hava savunma sistemiyle ilgili değerlendirmesinde ise Erdoğan, "Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizim de elimizde çelik kubbeler var." ifadelerini kullandı.

Ege'deki sorunların çözümüne ilişkin bir soruya ise Erdoğan, gerekmesi halinde Mitsotakis ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, sorunların çözümünde liderlerin sorumluluğuna işaret etti.

Sonuç bildirgesi yayımlandı

Öte yandan zirvenin yayımlanan sonuç bildirgesinde, NATO müttefiklerinin ortak üretim kapasitesini artırmak amacıyla 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşması yaptığı duyuruldu.

Bildirgede ayrıca Washington Antlaşması'nın 5. maddesine bağlılığın yinelendiği, savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımın sürdürüleceği vurgulanırken, Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği açısından uzun vadeli tehdit olmaya devam ettiği ifade edildi. NATO'nun nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kapasitesine dayalı caydırıcılık anlayışının da sürdürüleceği bildirgede yer aldı.

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Macron sabah koşusu yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı.

Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi. Macron, "Günaydın" ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" diyen gazetecilere Fransızca "Günaydın" ve "Teşekkürler" diye karşılık verdi.

Macron'un koşusu nedeniyle Seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

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Emine Erdoğan liderlerin eşlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında liderlerin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattıran Emine Erdoğan, geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı.

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Türkiye ile İngiltere arasında savunma ve güvenlik ortaklığı anlaşması imzalandı

Detayları gizli tutulacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinde, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliği ve yakın diyaloğun mühim olduğunu, yeni dönemde de atılacak adımlarla iki ülke ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Görüşmede liderler, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ni imzaladı.