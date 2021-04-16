İkinci görüşme Cenevre’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' olarak nitelendirilecek anlar yaşandı.

Dostane bir havada başlayan basın toplantısı iki bakan da birbirlerine isimleriyle ve "dostum" diyerek hitap etti.

Daha sonra Çavuşoğlu, "pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a verdi.

Ancak Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Çavuşoğlu bir kez daha söz aldı ve Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu: Sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz

Toplantıda ilk sözü alan Çavuşoğlu, olumlu mesajlar verdi, işbirliğine değindi. Çavuşoğlu şunları söyledi:

Türkiye-Yunanistan arasında diyalog kanallarının canlandırılmasın olumlu buluyoruz.

İlişkilerimizin gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Üçüncü taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir.

Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı da samimi şekilde değerlendirdik. Evet, görüş ayrılıklarımız var ama sürecin yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz'de biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk.

Dendias konuşmasına iyi başladı, kötü devam etti

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Dendias ise şu ifadeleri kullandı:

Dostum Mevlüt'le mutabık kaldık ki iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirebiliriz. Ümit ediyoruz ki geçmiş yıllarda var olan ekonomik işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesi.



İstikşafi görüşmelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz. Türk- Yunan ilişkilerindeki mevcut ortamı iyi yönde değiştirebiliriz.Ayrıca yapmış olduğumuz görüşmelerde yalan haber, kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundum. Birçok bölgesel konuyu da ele aldık. Bunların başında Kıbrıs konusu var. Biz BM zirvesine bütün tarafların iyi niyetle gelmesini ümit ediyoruz.

Yaptırım tehdidinde bulundu

“Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor ”diyen Dendias konuşmasının devamında skandal sözler kullandı:

Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. Vize serbestisi gibi konuları ele almaya hazırız. Biz bu konuda yapıcı bir tutum takındık ancak AB ilke ve değerlerine saygı duymak gerekir. Bu da bütün üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymaktan geçer. Türkiye egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir. Bu, hem ikili ilişkilerimize hem de Türkiye'nin AB üyeliğini etkileyen bir durum. Bu ne iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmakta ne de uluslararası hukuk ile. Türkiye BM Sözleşmesi'ni kabul etmiyor ancak bu sözleşme AB tarafından onaylandığı için AB müktesebatının bir parçasını teşkil etmekte. Muhtıra AB Konseyi tarafından kınandı.

Türkiye-Libya muhtırası uluslararası hukuka uygun değil

Dendias, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın da hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Dendias şunları savundu:

Göçmen ve mülteci konusuyla ilgili olarak ise bunun AB ile Türkiye arasında bir konu olduğunu söylemek istiyorum. Mevlüt'le görüşmemizde gene bir anlaşma imzalanmasından bahsettik ancak hep yeni bir anlaşma imzalansa da bunun başarılı olabilmesi için gerekli eylemlerin yapılması ve irade gereklidir.

Çavuşoğlu: Bunun cevabını vermek zorundayım

Dendias'ın açıklamalarına karşın yeniden söz alan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Basın önünde benim ve milletime ağır ithamlarda bulunursanız ben de bunun cevabını vermek zorundayım. Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmesinin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği söylemini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir.

AB'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur

"Batı Trakya azınlığı, Türk'üm diyorsa Türk'tür. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız" diye konuşan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Anlaşmalar konusunda farklı düşünebiliriz, Libya'yla olan anlaşmalar. Fakat AB Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez. AB'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur.

Dendias: Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam

Dendias ise "Tahmin ettiğim kadarıyla sizin çalışma arkadaşlarınız kraldan daha fazla kral. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor" diye cevap verdi.

Çavuşoğlu: Kavgacı tavra karşı siyaset belirleriz

Çavuşoğlu, "Türkiye Doğu Akdeniz'de BM'ye kaydettiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Yunanistan'ın kavgacı tavrına karşı da biz de siyasetimizi buna göre belirleriz” diyerek tartışmayı sonlandırdı.