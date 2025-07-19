İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulmaya çalıştıkları esnada kaçan, Kuzey Çevre Yolundan Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederken kaza yapan sürücü Mustafa Kuni ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bakır yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kullanımlarındaki araçta kokain ele geçirilen Kuni’nin benzer sabıkaları olduğu, Bakır hakkında ise 2021 yılında verilen ihraç kararı bulunduğu açıklandı.

Her iki zanlı da tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında, CÖŞ ekiplerinin Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu civarında bulunan bisiklet yolunda park halindeki araçtan şüphelenip, kontrol etmek istediğini söyledi. Polis memuru; ekiplerin aracı kontrol etmek istediği sırada, sürücü Mehmet Bakır ile araçtaki yolcu Mustafa Kuni’nin kaçmaya başladığını belirtti. Polis; araç sürücüsünün Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığını kaydetti.

Polise direndiler

Polis; zanlıların olay yerine intikal eden ekiplere direndiklerini ve makul güç kullanılarak tutuklandıklarını açıkladı.

Polis; araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu madde, sarma sigara izmariti, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan metal kaşık ve bir vida ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, birçok ifade alındığını ve soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

3 yıldır aranıyordu

Polis; zanlı Kuni’nin benzer suçtan sabıkası olduğunu, Mehmet Bakır hakkında da 2021 yılından beri ihraç kararı bulunduğunu ancak söz konusu tarihte tespit edilemediğini açıkladı. Polis; aktardığı olgular ışığında zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme; zanlıların davaları görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

