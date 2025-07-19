Satıcı aranıyor

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir şahıstan içmek için aldığı uyuşturucu maddeyi paniğe kapılarak aracının camından attığı tespit edilen Suriyeli Ayham Alsayed Mahmoud dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 6 gün ek tutuklama kararı verilirken, ona uyuşturucu veren şahsın arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 14 Temmuz 2025 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Şehit Zeki Alp Soley Sokak üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti.

Polis; yapılan incelemede, söz konusu maddenin, olay yerine PL 941 plakalı araçla gelen zanlı Ayham Alsayed Mahmoud tarafından alındığını; ancak çevrede bulunan bir şahıs tarafından görülünce poşeti yere atarak hızla olay yerinden uzaklaştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; yürütülen soruşturma sonucunda zanlının aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü; alınacak ifadeler, izlenecek kamera kayıtları ve uyuşturucunun nereden temin edildiğinin araştırıldığını belirtti. Polis; zanlıya uyuşturucu maddeyi veren şahsın arandığını kaydetti.

Uyuşturucunun analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini kaydeden polis, 6 gün ek süre talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.





