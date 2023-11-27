Hava koşulları Türkiye’nin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 15 derece birden düştüğü İstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İzmir’de ise yoğun yağışın ardından rüzgarın da etkisiyle deniz taştı. Taşkın nedeniyle Kordon sular altında kaldı.

Kasım ayının ortasından bu yana Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul’da şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

İzmir’de ise şiddetli lodosun da etkisiyle Alsancak’ta deniz taştı, Kordon sular altında kaldı. Şiddetli fırtına Antalya’da da etkili oldu. İstanbul Valiliği’nden de kentte devam eden fırtınaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tam fırtınanın etkisini yitireceği belirtildi.

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Cumartesi gününden bu yana 114 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 46 seferin iptal edildiği bilgisi verilen açıklamada, kent genelinde deniz ulaşımında 49 seferin yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada küçük çaplı enerji kesintileri dışında herhangi bir enerji sorunu yaşanmadığı ifade edildi.

