İkisi de yaralandı

Lefkoşa'da meydana gelen kazada yaya geçidinde yürüyen karı kocaya araba çarptı. Töre Gürkan (E-35), yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaralanan Savaş Özverel (E-57) ve Zerrin Özverel (K-56) çifti Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savaş Özverel’in hafif yaralandığı, Zerrin Özverel’in ise sağ ayak bileğinin kırıldığı ancak her ikisinin de hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre; dün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Töre Gürkan yönetimindeki SZ 927 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yaya geçidinde yürüyen Levent Savaş Özverel ve Zerrin Özverel’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savaş Özverel’in hafif yaralandığı, Zerrin Özverel’in ise sağ ayak bileğinin kırıldığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

