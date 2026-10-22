30 aya kadar  taksit imkanı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kuruma birikmiş borcu bulunan tüketicilere yönelik yapılandırma uygulamasını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun 2 Ekim’de aldığı yasa gücünde kararname kapsamında, borçlulara gecikme zammında indirim ve taksitlendirme imkânı sunulacak.

Kıb-Tek’in borçların tahsiline ilişkin düzenlemesi kapsamında tüketicilere farklı ödeme seçenekleri sunuluyor. Buna göre, borcunu tek seferde ve peşin olarak ödemek isteyenlerin gecikme zammının yüzde 80’i silinecek. Borcunu taksitler halinde ödemeyi tercih eden tüketicilere ise gecikme zammının yüzde 50’sinin silinmesi ve en az yüzde 5 peşinat ödenmesi koşuluyla 30 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlanacak.

Kararnamede belirtilen kamu kuruluşları ve ihtilaflı borçlar gibi özel kategorilerde yer alan borçlar için farklı bir ödeme seçeneği uygulanacak. Bu kapsamdaki borçlarda gecikme zamları silinecek, yüzde 5 peşinat ödenmesi şartıyla borçlar 10 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Belediyeler ve sulama birliklerinin su motorlarına ait sayaç borçları için de özel düzenleme yapıldı. Buna göre, söz konusu borçların gecikme zamlarının yüzde 90’ı silinecek.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026

Yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen tüketicilerin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar Kıb-Tek’e başvurmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde izlenecek yol ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi, kurumun resmî internet sitesi olan www.kibtek.com adresinden veya bölge amirliklerinden alınabilecek.