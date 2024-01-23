İkramiyesini teslim aldı

Piyangoların, 15 Ocak tarihli çekilişinde bir milyon TL’yi kazanan Alaniçi köyü sakinlerinden Ali Sakallı ikramiyesini dün teslim aldı.

Sakallı, ikramiyesini alır almaz, arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı. Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’nın babası olan Ali Sakallı, milyoner olmayı geçtiğimiz günlerde açıkladığı ucuz et fiyatları ile gündeme gelen ve arkadaşları tarafından fenomen kasap olarak çağrılan Mustafa Şahan ve köy muhtarı Cemal Yıldız ile kutladı. Köy sakinlerinden Hasan Yıldırım da kutlamada hazır bulundu.

Yardımseverliği ve çalışkanlığı ile bilinen Ali Sakallı, “Arkadaşlarımı seviyorum. Kutlama bahane. Biz her zaman birbirimize iyi bakıyoruz. Bu vesile ile yine bir aradayız” dedi.

Yeni biletler satışa

Büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etmişti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Şubat tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin bir milyon TL olduğu ve biletlerin de satışta olduğu belirtildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.



Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 10:44