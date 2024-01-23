İçmek için almışlar

Güney Kıbrıs’tan 600 Euro’ya satın aldıkları 56 gram hintkeneviriyle ülkeye giriş yapmaya çalışırken, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan Yusuf Tunceli ile Eran Bolat hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kapısından KKTC’ye giriş yapan Yusuf Tunceli’nin kullanımındaki ve Eran Bolat’ın yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 56 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, uyuşturucu maddeyi içmek için kişi başı 300’er Euro vererek, toplam 600 Euro’ya güneyden aldıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

