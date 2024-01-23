Onlar da şikayetçi

Ömer KADİROĞLU

Asgari ücrete ve kamu maaşlarına yüzde 50 dolayında artış yapılması sonrasında başlayan zam fırtınası, küçük işletmeleri de vurdu. Diyalog’a konuşan işletme sahipleri, maaş artışlarıyla birlikte zamların başladığını, vatandaşların daha çok mutfak için para harcadığını belirterek, herkesin zorda olduğunu ifade etti.

Ne dediler?..

Bilgin Çevik

“Asgari ücret ekonomik sıkıntılar nedeniyle artması gerekiyordu. Bu artış iyi oldu ancak asgari ücretin artışı işverenlerin artmasına neden oldu. Maliyetler artınca piyasada birçok ürünün fiyatı arttı. Piyasadaki pahalılıktan dolayı yapılan artış halka pek fayda sağlamadı ve devletin bu noktada denetimler yaparak piyasayı dengeli tutması gerekiyor. Elektrik fiyatları da yükseldi, bu da bizlerin işleri daha da zora sokuyor. Esnaf dar bir boğazdadır ve işleri ile ilgili çıkış yolunu kendi başımıza bulmak ve işlerimizi ayakta tutmaya çalışmaktayız.”

Özhan Güzeloğlu

Elektrik fiyatlarını, asgari ücretin artışını ve dövizdeki tırmanışı yıllardır konuşmaya devam ediyoruz. Vatandaşın üzerinde yükün altında eziliyor. Giderlerimizi kısarak yaşamaya devam etmeliyiz. İnsanlar ya giderlerini azaltıyor ya da borca giriyor. Eskiye bir dönüş var. Piyasada yaşanan artışlar nedeniyle işlerimizde ileriyi göremiyoruz. Benim hizmet verdiğim sektör zaruri ihtiyaç olan bir sektör değil bu nedenle artış yapamam ancak marketlerde 7 lira olan bir ürün bir hafta sonra 19 lira oluyor. Biz işlerimizle alakalı bu seneyi de nasıl atlatıp önümüzdeki sezonu nasıl açarız diye düşünmek zorundayız.”

Derya Alp

“Asgari ücretin erken ve kavgasız belirlenmesi piyasaya bir umut pompaladı. Piyasada bir coşku yaşanıyor. Dövizdeki tırmanış bizim hükümetin elinde olmayan nedenlerden kaynaklanıyor. Biz TL kullanıyoruz ve TL değer kaybettiği sürece hep birlikte bundan etkilenmeye devam edeceğiz. Asgari ücretin artması demek personel giderlerinin yüzde 52 artması demek oldu. Bu nedenle de piyasada haliyle yükseliyor ki zaten ilk zamları Kooperatif ve Elektrik Kurumu ve devlet yaptı. Güçlü bir para birimimiz olsa, fiyatlar artmasa hatta asgari ücret de artmasa daha mutlu olacağımızı düşünüyorum ancak şu an bizi yönettiğini zannedenler bunun adımını bile atabilecek durumda değiller. Tek bildikleri maaş ödemesi yapmak ve asgari ücretin belirlenmesine katkı sağlamak ancak bununla beraber de ülke bir yerlere sürükleniyor. Tüm bunlarla birlikte maaşlardaki artış giderek azalan bir şekilde piyasaya ilk başlarda yaşanacaktır.”

Laden Fellahoğlu

“Asgari ücret artışı, elektrik zammı ve dövizdeki tırmanış elbette ki işlerimize etki ediyor. Biz şu anda bir artış yapmadık. Altınımızı, gözlük ve saatlerimizi aynı ücretten sayıyoruz ve bununla birlikte personellerimizi de iki katı ödüyoruz. Ödemede sıkıntı yaşamıyoruz ancak gelirimiz aynıyken giderlerimizin artması işlerimize olumsuz yansıyor. Dövizde bir artış yokken marketler sürekli fiyatlarını yükseltiyor. Özel sektör olarak bize sahip çıkılmadığını ve bizi bitirmek için bunların yapıldığını düşünüyorum. Tüm bu olumsuzluklarla birlikte işlerimizle alakalı ileriyi göremiyoruz. Zaten dibe vurmuş işlerimiz daha dibe doğru sürükleniyor ve günün sonunda birçok işletme batacak ama unutulmasın ki gemide hep birlikteyiz ve batarsak hep birlikte batacağız.”

İsmail Bükülmez

“Asgari ücret artışı, dövizdeki yükseliş ve elektrik zammı işlerimize olumsuz yansıyor. Asgari ücretteki artış gerekli olan bir artıştı ancak bir yıl önce bir lira olan elektrik bugün 7 lira bandından tüketiciye veriliyor ve bu durum piyasaya çok olumsuz bir şekilde yansıyor. Devletin elektrikle ilgili fiyat istikrarını sağlaması lazımdır. Elektrik zamları hem gıdaya hem emek iş gücüne kısacası ülkede tepeden tırnağa her şeye etki edecektir. İnsanlarda alım gücü kalmadı. TL sürekli değer kaybediyor ve piyasa da bunu olumsuz olarak hissediyoruz. Tüm bunlarla birlikte işlerimizle alakalı ileriyi göremiyor ve bir çıkış noktası arar durumdayız. Bugün öyle bir duruma geldik ki işletmelerimizi geliştirme ve yenileme anlamında çalışma yapamıyoruz. Benim işletmemde 13 kişi çalışırken bugün 5 kişiyle çalışıyorum. Tamamen küçülme ve durumu kurtarmaya yönelik çalışıyor, gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor ve önümüzü çok karanlık görüyoruz.”