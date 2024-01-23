Kefaletle kurtuldu

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan sonra Lokmacı Kara Geçiş Kapısı civarında gelip, geçen insanlara hakaret yağdıran, bazılarını da darp eden ve “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı” şeklinde bağıran Yunanistan uyruklu Theodoros Lazariotis hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verilen sanık hakkındaki dava dosyası bu süre içerisinde hazırlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dün gerçekleştirilen duruşmada sanığın yargılaması yapıldı.

Duruşmada öncelikle sanık aleyhine getirilen suçlardan itham edildi.

Sanığa, “rahatsızlık verme, uygunsuz davranış ve darp” suçlarını kabul edip, etmediği soruldu.

Sanık, aleyhine getirilen 3 davayı da kabul ederken, mahkemede özür diledi.

Sanığın itham edilmesinin ardından vermiş olduğu kararı okudu.

Yargıç, sanığı yargılandığı “rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve darp” suçlarından suçlu bulup mahkum ettiğini söyledi. Yargıç, sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları ve kişisel durumunu değerlendirdiğini, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ayrıca davalarına kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Yargıç, sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiğini ifade etti.

Yargıç, sanığa bir fırsat vererek, hapis yerine 2 yıl süreyle sulh ve sükûneti koruyacağına dair 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta sokakta bulunduğu sırada, G.K.(K-34) isimli şahsa yaklaşıp, nereli olduğunu sorduktan sonra yumruk sallamıştı. G.K. geriye doğru çekilerek, yumruk darbesinde kurtulmuştu. Sanık, ayrıca yüksek sesle “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan” bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişti. Olayın ardından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılmış, 3 gün süreyle poliste kalmasına ve bu süre içerisinde dava dosyasının hazırlanmasına emir verilmişti.