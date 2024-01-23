Komite çalışıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “akrabalarına taşıma izni (T) verdiği” gerekçesiyle başlayan tartışmalar dün Meclis toplantısında da gündeme geldi. Başbakan Ünal Üstel, tartışmalara son noktayı koyarak, ‘T’ izinlerinin iptali yönünde girişim başlatıldığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, bakanlıkların yasalarını güncellemek üzere çalışmalar yaptıklarını, bu yasaların ülkenin geleceğini şekillendireceğini ifade etti.

Üstel, T izinlerinin KKTC’nin ilan edildiği günden beri aynı yasayla verildiğini, günümüzde koşulların değiştiğini, yasa ve tüzüğünün yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti. Üstel, bu nedenle izinlerin askıya alındığını, iptali için komitenin çalıştığını belirtti.

Buna yönelik tebligat yapılmayacağını, Başsavcılıkla istişare edildiğini, görüşler alındıktan sonra gerekçeleriyle birlikte iptal edileceğini söyleyen Üstel, hangi kurumun hangi bakanlıklar altında olacağına dair de çalışma yapıldığını belirtti.

Erhürman: Farklı bir neden mi var?...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da izinler eğer tüzüklere göre verildiyse kararın geri alınmaması gerektiğini söyleyerek, “O zaman farklı bir neden mi var?” diye sordu.

Gerekçesiz işlem yapılamayacağını söyleyen Erhürman, söylemlerin “partizanlık veya siyasette kalma kaygısı taşıdığını” savundu.

Yapılanların hedeflerle uyumlu olmadığını ileri süren Erhürman, Canaltay’ın Arıklı’nın her dönem izin verildiğine yönelik söylemine müdahale ederek “kendi döneminde T izni vermediğini” açıkladığını söyleyerek, herkesin verdiğini söyleyerek genelleme yapılmasının doğru olmadığını savundu.

Arıklı: 20 bin 350 T izni var

Erhürman'ın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolcu taşıma izinleri konusunda bilgi verdi.

Piyasada şu anda yaklaşık 20 bin 350 taşıma izni bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Bunlar bugüne kadar hangi makam tarafından hangi tüzüğe göre verildiyse, şu anda verdiklerimiz ve durdurduklarımız da aynı şekilde verildi” dedi.

Arıklı, 3 bin talebe karşın hükümete geldiklerinde, herhangi bir izin vermediklerini son verilenlerin ise iptal edilenler karşılığında verildiğini söyledi.

Bu izinlerin tüm hükümetler döneminde verildiğini dile getiren Arıklı, CTP hükümetleri ve dörtlü koalisyon döneminde de bu izinlerin verildiğini söyleyerek, örnekler verdi.

İzin verilenler arasında akrabası varsa siyaseti bırakacağını söylediğini anımsatan Arıklı, “YDP’ye üye olan kişiler iş yapamayacak mı? Bu kişiler arasında YDP’liler var diye günlerdir yayınlar yapılıyor” diye konuştu.

"Savcılık görüşü doğrultusunda hareket edilecek"

İzinlerin nasıl durdurulduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Arıklı, Savcılığa soru sorulduğunu, bu görüş doğrultusunda hareket edileceğini belirtti.

Arıklı, tüzük değişikliği yapılacağını, çalışmaların başladığını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda meteoroloji cihazının yeni geldiğini, kurulumu için altyapı hazırlandığını belirten Arıklı, bu nedenle süreyi uzatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Arıklı, cihaz ve panoların TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından takip edildiğini söyledi. Arıklı, elektrik cihazı ve panolarda da eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 09:51