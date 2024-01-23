‘Sıkıntı büyük’

Esengül AYKAÇ

Eczacılar Birliği eski Genel Sekreteri Dicle Tekiner, çok ciddi ilaç eksikliğinin olduğunu belirterek, sıkıntının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Tekiner özellikle antibiyotik eksikliğinin vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.

“İlaçların yüzde 80’i Türkiye’den tedarik ediliyor ama son zamanlarda Türkiye’de de ilaç eksikleri vardır” diyen Tekiner, eczanelerin raflarında ilaç kalmadığını söyledi.

Diyalog muhabirine konuşan Tekiner şunları söyledi:

“Son iki yılın en kötü durumundayız. İlaçlar konusunda herhangi bir çalışma yok her geçen gün sıkıntılar daha fazla artıyor. Hastalar ilaçlarını bulamadığı için mağduriyet yaşıyor. Artık parası olan da ilaca erişemiyor. Gördüğümüz kadarıyla hastanelere giden vatandaşların ellerinde ‘elimizde ilaç yoktur’ yazılı reçeteler dolaşıyor.”

Nöbetçi olduğu zamanlarda antibiyotik veya göz ilacı için gelen hastalara “maalesef elimizde yoktur” dediklerini anlatan Dicle Tekiner şunları kaydetti:

“Vatandaşlar çok ciddi mağduriyet yaşıyor. Devlet hastanelerinde ameliyata girmezden önce hasta veya hasta yakınlarına listeler veriliyor. Hastalar hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası kullanılacak ilaçları kendileri tedarik etmek zorunda kalıyor. İnsanlar kendi çabaları ile ilaçlarını bizden bulmaya bulamadıklarını da yurt dışından almaya çalışıyor. İnsan hayatı ciddi tehlike altında. Sıkıntılar dile getirilmiyor ve ciddi sıkıntı var.”

Vatandaşlar mağdur

Öte yandan Girne’ye bağlı Boğaz bölgesi sakinleri Belgin Nuri ve Aygün Nuri Diyalog’a ulaşarak yaşadıkları ilaç sorununu anlattı.

Dikmen Sağlık Ocağı’nda ilaç bulamadıklarını ifade eden Nuri kardeşler, yetkililere seslenerek ilaç eksikliği nedeniyle mağduriyet yaşandıklarını söyledi.

Belgin Nuri ve Aygün Nuri ilaçlarını dışarıdan tedarik etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç tedariki konusunda sıkıntı olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştiren Nuri kardeşler “Olanı devlet veriyor ama ilaçların çoğu yok. Biz de olmayanları eziyetle alabiliyoruz” dedi.

Şeker, tansiyon, kilo problemi ve kas ve ritim bozukluğu olan Belgin Nuri, kız kardeşi Aygün Nuri’nin de ilaç tedariki konusunda sorunlar yaşadığını söyledi.

Belgin Nuri, kardeşinin romatizma, kalça çıkığı, şeker ve tansiyon rahatsızlığının olduğunu ifade ederek, yetkililerin ilaç sorununa çare bulmasını talep etti.